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Memur ve emekliye hakem yolu göründü

Memurlar, 'refah payı' destekli bir zam formülünün masaya gelmesini talep ediyor. Hükümet ise çözümü hakem heyetine bırakıp yılbaşında seçim zammı verme planları yapıyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 08:55, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 09:11
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Memur ve emekliye hakem yolu göründü

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yılı zam pazarlığında hükümetin düşük zam ısrarını sürdürmesi masada uzlaşma ihtimalini azalttı, zammın hakeme kalma ihtimalini artırdı.

Merkez Bankası'nın yüzde 33 enflasyon tahminine rağmen yüzde 15+10 zam teklif eden hükümetin memur seçim hesapları yaptığı belirtiliyor. İktidarın 22 Ağustos'taki son teklifinin de yüzde 33'ü aşma ihtimalinin çok zayıf olduğu, bu oranın altında kalan ya da 'refah payı' içermeyen her teklifin masayı dağıtacağı bildirildi.

22 Ağustos'ta hükümetten son teklif gelecek. Üçüncü teklifle ya taraflar arasında imzalar atılıp süreç tamamlanacak ya da masadan kalkılıp iş Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na havale edilecek. Hakem heyetinin hükümetin teklifine paralel zam açıklaması ise sürpriz olmayacak.

REFAHLI FORMÜL

Pazarlık masasında hükümetin karşısında iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen oturuyor. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Memur-Sen, kendi üyelerine bile anlatamayacağı için yüzde 33'ün altındaki hiç bir zam teklifini kabul etmeyecek. Bununla birlikte Memur-Sen'in, 'refah payı' ilaveli bir zam formülü olması durumunda masada uzlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor. Buna göre, örneğin; 2024 için yüzde 15+11 zam teklifi önerilse dahi ilave olarak 5 puanlık 'refah payı' verilmesi halinde yıllık kümülatif zam yüzde 34'e çıkıyor. Bu da Memur-Sen üzerindeki baskıyı hafifletip imzayı kolaylaştırıyor.

'Teklif göstermelik' iddiası

Hükümetin pazarlık masasına enflasyon tahmininin çok altında teklif getirmesinin arka planında marttaki yerel seçimlerin yattığı iddia edildi. Ekonomi yönetiminin, önce masaya teklif sunmak istemediği, yüzde 14+9 teklifi göstermelik amaçlı getirmek durumunda kaldığı belirtiliyor. İktidarın, toplu sözleşme zammını hakem heyetine bırakıp, yıl başında ilave seçim zammı vererek yerel seçimlerde avantaj sağlamayı hedeflediği, bu nedenle masadan olabildiğince düşük zam ile kalkmaya çalıştığı iddia edildi.

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