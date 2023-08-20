Gizli sevgiliden evli kadına Çin işkencesi

Çiğdem Ö.(45), 2023 yılının Mart ayında bir yakınına refakatçi olmak için hastaneye gitti. Hastanede kendisinden yaşça küçük olan Süleyman K.(27) ile tanıştı. Kısa sürede sohbeti ilerleten ikili arasında iddiaya göre duygusal yakınlaşma oldu. İkilinin önündeki en büyük sorun ise Çiğdem Ö.'nün evli ve 2 çocuk annesi olmasıydı.

HASTANEDEKİ YASAK AŞK PARA AVINA DÖNÜŞTÜ

Hastanede başlayan bu yakınlaşma, gün geçtikçe hız kazandı. Sosyal medyada yazışan ikili, sık sık telefonda da konuşmaya başladı. Ancak Çiğdem Ö.'nün yasak aşk heyecanı, sevgilisinin tehditleriyle çabuk söndü. İddiaya göre Süleyman K., ilişkilerini kocasına ve çocuklarına söyleyeceğini ileri sürerek para istedi. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, sevgilisinin tehditlerine dayanamayarak yaklaşık 60 bin lira parayı gözden çıkardı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ, GASP, DARP

Parayla da yetinmeyen Süleyman K., 21 Temmuz günü eşi ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek Çiğdem Ö.'yü kafeye çağırdı. Ardından eve geçmek isteyen Süleyman K., teklifini kabul etmeyen Çiğdem Ö.'nün ensesine ve yüzüne defalarca yumruk attı, boynundaki telefonla banka kartlarının olduğu çantaya el koydu. Çaresizce sevgilisinin peşinden giden kadın, henüz başına gelecek felaketlerden habersizdi.

100 BİN LİRALIK ÇİN İŞKENCESİ

Ev olarak kullandığı depoya geldikten sonra kapıyı kilitleyerek Çiğdem Ö.'yü tekme tokatlarla darp eden saldırgan, 100 bin lira daha istedi. O kadar parası olmadığını söylemesi üzerine çaresiz kadını dayakla kanlar içinde bırakan Süleyman K., bununla da yetinmedi. Adeta Çin işkencesi uygulayarak Çiğdem Ö.'nün vücuduna atlama ipiyle vurdu, elindeki bıçağı boğazına ve karnına dayayarak öldürmekle tehdit etti.

KIZGIN BIÇAK VE TIRNAK MAKASIYLA SALDIRDI

Çiğdem Ö.'ye bankayı aratıp kredi başvurusu yaptıran Süleyman K., bankadan gelen olumsuz yanıtla deliye döndü. Elindeki bıçağı ısıtarak Çiğdem Ö.'nün kollarına bastı. Tırnak makasıyla talihsiz kadının vücudundaki etleri kopardı. Akıl almaz işkencelere maruz kalan Çiğdem Ö., canını kurtarmak için 20 bin lira kredi çekebildi. Saatlerce tutsak kaldığı depodan kurtulmak için gizlice arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Polislerin sesini duyunca çıldıran saldırgan, Çiğdem Ö.'nün boynuna bıçak dayayıp "Şikayetçi olursan seni de çocuklarını da öldürürüm, bir saat sonra çıkar gelirim" diyerek kapıyı açtı.

"ENERJİ ÖĞRETMEMİ YANLIŞ ANLADI"

Korktuğu için başta şikayetçi olmayan kadın, Süleyman K.'nın aylarca süren tehdit ve şantajlarına dayanamayarak savcılığa koştu. Hastanede tanıştığı şüphelinin kendisinden küçük olması sebebiyle şefkat gösterdiğini söyleyen Çiğdem Ö., enerji alanında çalıştığından bu kişiye ders verdiğini, daha sonra telefonda sadece dertleştiklerini, şüphelinin bu yaklaşımları yanlış anladığını, duygusallığa yorduğunu, sonraki süreçte tehditlerle para istediğini, kendisine saatlerce işkence yaptığını, aylarca şantaj yaparak parasını yağmaladığını belirterek şikayetçi oldu.

YARATTIĞI CEHENNEMİ REDDETTİ

Şüpheli Süleyman K. ise savunmasında refakatçi olarak kalırken müştekiyle duygusal yakınlaşmalarının olduğunu, başta evli ve çocuklu olduğunu kendisinden sakladığını, hastane masrafları için müştekiye elden 3 bin 500 dolar borç verdiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini, daha sonraki süreçte müştekinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenince müştekiden ayrılmak istediğini ancak müştekinin kabul etmediğini ifade etti. Olay günü müştekinin cinnet geçirip kendisini tokatlamaya başladığını, kendi kendine vurup yaraladığını, tırnak makası bulup kolunu çizdiğini iddia ederek kendisinin hiçbir şey yapmadığını öne sürdü ve suçlamaları reddetti. Şüpheli saldırgan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK YASAK AŞK GİZEMİNİ ÇÖZDÜ

Savcılık, işkencelerle dolu yasak aşk gizemini çözdü. İkilinin birbirine attığı aşk dolu mesajların arkasında para tuzağı olduğu ortaya çıktı. Müştekinin vücudunda çok sayıda kırık ve yanık izi olduğu, şüphelinin gönül ilişkisi yaşadığı müştekiyle evli ve çocuklu olduğunu öğrendikten sonra bu ilişkiyi kullanarak menfaat sağlamayı planladığı ve parasına çöktüğü tespit edildi.

İŞLEMEDİĞİ SUÇ YOK

Şüpheli Süleyman K.'ye "Zincirleme şekilde şantaj", "Silahla tehdit", "Canavarca hisle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama", "Konutta silahlı yağma", "Cebirle tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 46 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN