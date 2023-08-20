Yeni evli çiftin düğün gecesi hastanede son buldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Araçlardan biri düğün salonundan çıkanları taşıyordu. Gelin ve damat da hastaneye giderek yaralı yakınları hakkında bilgi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 09:40, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 09:41
Mustafa K. yönetimindeki otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde bir düğün salonundan çıkan Kadir C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki Fatma K, Züleyha K. ve Elif Ş. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye gelen gelin ve damat, yaralıların durumu hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı.