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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ve iki oğlu öldü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde devrilen araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 12:39, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 13:51
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Osman Turhan idaresindeki 34 FBL 374 plakalı otomobil, Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Yol kenarındaki yeşillik alanda taklalar atarak devrilen araç, 100 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü ile oğlu Ali Zahit Turhan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan anne Hatice ile oğlu Muhammet Yusuf Turhan, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Yusuf Turhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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