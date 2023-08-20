Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ve iki oğlu öldü

Muhammet Yusuf Turhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü ile oğlu Ali Zahit Turhan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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