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KDK'dan KYK yurtlarındaki misafir engelli öğrencilere yönelik tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, yükseköğrenim yurtlarında kayıtlı barınan engelli öğrencilere yönelik barınma yardımına benzer özel tedbirlerden, eşitlik ilkesi temelinde misafir engelli öğrencilerin de yararlanması yönünde tavsiye kararı aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 11:12, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 11:13
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KDK'dan KYK yurtlarındaki misafir engelli öğrencilere yönelik tavsiye kararı

KDK'ye gelen başvuruda, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) devlet yurdunda kalan yüzde 40 ve üzeri engelli asil kayıtlı öğrencilerden yurt ücreti alınmazken, üniversite eğitim süresi uzayan, yurt çıkmayan, yedek olan misafir kayıtlı engelli öğrencilerden yurt ücreti alındığı" ifade edildi.

Başvurucu, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, misafir engelli öğrenci statüsünde kalanlardan yurt ücreti alınmaması talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, yükseköğrenim yurtlarında kalan ve muhtaçlık hali tespit edilen misafir engelli öğrencilere de yurtta kayıtlı şekilde barınan ve gerekli şartları sağlayan engelli öğrencilere sağlanan barınma yardımına benzer özel tedbirlerin eşitlik ilkesi temelinde sağlanması gerektiğini ifade etti.

KDK, eğitim hakkına erişim sorunları nedeniyle istihdam imkanından yararlanamamaları ya da yetersiz yararlanmaları sonucunda günlük hayatta ekonomik yoksunluk yaşayabildikleri bilinen engelli bireylerin, üst politika belgelerinde de vurgulandığı üzere diğer bireylerden farklı bazı düzenlemelerle desteklenmeleri gerektiğini belirtti.

- Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verildi

Ombudsmanlık, engellilerin istediği hizmete ulaşabilmesi için tüm hizmetlerde gerekli tedbirlerin engelli bireyler arasında kapsayıcı ve eşitliği sağlayıcı şekilde alınması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

KDK, yükseköğrenim yurtlarında kalan misafir engelli öğrencilere, yurtta kayıtlı şekilde barınan ve gerekli şartları sağlayan engelli öğrenciler için sağlanan barınma yardımına benzer özel tedbirlerin alınması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kararda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya konulan 2021-2023 İnsan Hakları Eylem Planı ile uyumlu olarak ikincil mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret edildi.

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