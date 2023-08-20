Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşini öldürdü
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 12:27, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 12:38
Rıdvanlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, M.U. ile kardeşi A.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, tabancayla kardeşi A.U'ya ateş etti.
A.U, olay yerinde hayatını kaybetti.
M.U, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.