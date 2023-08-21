Palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı'nda dün bir evde palayla saldırı sonucu Sadık İ'nin öldürülmesi ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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