Palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 70.000 TL!
3 Ay Ertelemeli %1.98 Faizli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ali Yalçın'dan yeni açıklama: Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor
Ali Yalçın'dan yeni açıklama: Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Şekere kademeli zam devam ediyor
Şekere kademeli zam devam ediyor
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi tümden değiştirildi
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi tümden değiştirildi
Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı
Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da palayla 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 11:33, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 11:43
Yazdır
Palayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı'nda dün bir evde palayla saldırı sonucu Sadık İ'nin öldürülmesi ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber