Çarşaflı kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheli kadın M.D.G'nin ifadesi alındı.

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