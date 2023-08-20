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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte'ye gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 16:30, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

Erdoğan'a Budapeşte ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer eşlik etti.

İkili görüşmeler yapması bekleniyor

Havalimanından ayrılan Erdoğan, ikili görüşme için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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