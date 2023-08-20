Kırklareli'nde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde kaçakçılık, organize ve mali suçlar ile FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, sahte çek ile 3,5 kilogram tütün ele geçirildi.