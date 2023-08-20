Kırklareli'nde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kırklareli'nde polis ekiplerce kaçakçılık, organize ve mali suçlar ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 14:36, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 14:37
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde kaçakçılık, organize ve mali suçlar ile FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, sahte çek ile 3,5 kilogram tütün ele geçirildi.