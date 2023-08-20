Gagayuzya'nın yeni başkanı Türkiye'ye mesaj yolladı

DOST ve kardeş, Türk yurdu Gagavuzya'nın yeni seçilen kadın Devlet Başkanı Evghenia Gutul, başkent Komrat'ın kuruluş yıldönümü kutlamalarında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) aracılığıyla Türkiye'ye sıcak mesajlar yolladı.

"GAGAVUZYA'NIN ZAFERİ"

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nden yapılan son seçimi kazanarak görevine başlayan Devlet Başkanı Evghenia Gutul, başkent Komrat'ın kuruluşunun 234'üncü yıldönümü için düzenlenen kutlamalarda Gagavuz vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasına seçim zaferi için seçmene minnettarlığını belirterek başlayan kadın devlet başkanı, "Bu zafer, tüm Gagavuzya'nın zaferi ve bölgenin hayaller diyarına dönüşmesinin başlangıcıdır" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ÖNEMSİYORUZ"

Konuşmasının ardından Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkan Vekili ve Türk iş insanı Gazeteci İsmail Bayazıt ile özel bir görüşme gerçekleştiren Başkan Evghenia Gutul, Türkiye ile ilişkilerin kendileri için öneminden bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisi ve desteğiyle Türkiye'nin bölgeye ciddi yatırımları olduğunu belirten Gutul, KGK aracılığıyla Gagavuz halkı adına Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarının iletilmesini istedi. Türk iş insanı ve yatırımcıları Gagavuz Bölgesi'ndeki iş birliği fırsatları için davet ettiğini de bildiren Başkan Gutul, Türkiye'ye en kısa zamanda resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de açıkladı.