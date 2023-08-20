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İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!

İstanbul'daki birçok kreş ve anaokulunun ücretleri, 500 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Bu fiyatlar, dünyanın en pahalı üniversitelerinin ücretleriyle yarışır hale geldi. Özellikle zorlu görüşmeler sonucunda kayıt yaptıran veliler, artık bu okullarda boş yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade ediyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 16:23, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 16:39
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İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!

İstanbul'da bazı anaokulu ve kreşlerin 750 bin liraya kadar çıkan yıllık fiyatları, sadece Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin en pahalı bölümlerini değil, dünyanın en pahalı üniversitelerini de geçti. Rakamın bu kadar yüksek olmasının birçok nedeni var. Yabancı öğretmenler, orman kampüs ve hobi dersleri bu nedenlerden bazıları.

Kreş ücretlerindeki yüksek fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özeren, "Anaokulunda ya da kreşte on kişilik on iki kişilik küçük sınıflar olmak zorunda ve genelde de bir öğretmen bir yardımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla eğitim temel gider kalemi, en ciddi gider kalemi de öğretmenler ve eğitimciler olduğu için anaokullarının böyle bir özel durumu var." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatlar düşündürücü şekilde yüksek olsa da İstanbul'daki bazı okullara kayıt yaptırmak çok zor. Bunun için çocuğun doğum belgesiyle sıraya giren de var, 3-4 günlük bebeği okula yazdıran da.

Özeren "Yani çocuğum o seçilmiş ve sınırlandırılmış aynı kitlenin çocuklarıyla birlikte okusun büyüsün isteyenlerin seçim kriterleri bunlar. Bunun da bir alıcısı var." diyerek bazı okullardaki kayıt yoğunluğuna dikkat çekti.

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