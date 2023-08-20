Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını aşamalı olarak bitirmeye yönelik bir adım attı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefine son verildiği bildirldi.

TCMB, bu kararla kur korumalı mevduatların azaltılıp Türk lirası mevduatların artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat için bugün aldığı kararı ekonomistler yorumladı..

Mahfi Eğilmez:

KKM kararı alındığında o kararı alkışlayanlar şimdi alınan kararları sorguluyor. Ponzi Oyunu benzeri düzenlemeler gerçek ortaya çıktığında acı bir şekilde sonlanır. Fon Romanımın kapağında bir Çin Atasözü var: "Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar.

KKM konusundaki son düzenlemeler, dövizlerin yastık altına çekilmesine yol açabilir. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu, parası rezerv para olmayan bizim gibi ekonomilerde faizi doğru belirlemezseniz olacağı budur.

KKM kararı alındığında o kararı alkışlayanlar şimdi alınan kararları sorguluyor. Ponzi Oyunu benzeri düzenlemeler gerçek ortaya çıktığında acı bir şekilde sonlanır. Fon Romanımın kapağında bir Çin Atasözü var: "Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar." Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 20, 2023

Hakan Kara

TCMB bankalara diyor ki TL'den KKM'ye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin. Bir taşla iki kuş vuruyor, KKM'yi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak. Tabii bu karmaşık işlere girmeden resmi faiz de artırılabilirdi, ama belli ki oradaki ısrar sürüyor.

TCMB ayrıca yabancı para cinsi yükümlülüklerde zorunlu karşılıkları (ZK) artırarak bir miktar ilave rezerv biriktirmeyi amaçlıyor. KKM'nin eritilmesi sürecinde döviz talebi artabileceği için TCMB rezerv kaybedebilir, bunu zorunlu karşılıkla telafi etmeye çalışıyor.

Liralaşma" adı altında, gözümüzün içine baka baka, utanmadan tüm sistemi boğazına kadar dolarlaştıranlara hakkımı helal etmiyorum.

TCMB bankalara diyor ki TLden KKMye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin.

Bir taşla iki kuş vuruyor, KKMyi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak.

Tabii bu karmaşık işlere girmeden resmi faiz de artırılabilirdi, ama belli ki oradaki ısrar sürüyor. https://t.co/TpeOKwJZ6A Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 19, 2023

Şenol Babuşcu

KKM hesaplarını azaltmak için bankacılara hedef baskısı... Merkez Bankası bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını, standart TL mevduata geçirme hedefi getirdi. Kıstasları tutturamayan bankalar ek menkul tesisine mecbur tutulacak. Düne kadar KKM hesaplarını artır baskısı varken şimdi azalt hedefi...

Banka TL mevduat faizlerine baskı kalkıp, özgürlük gelecek gibi görünüyor.

KKM hesaplarını azaltmak için bankacılara hedef baskısı...

Merkez Bankası bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını, standart TL mevduata geçirme hedefi getirdi. Kıstasları tutturamayan bankalar ek menkul tesisine mecbur tutulacak.

Düne kadar KKM hesaplarını artır baskısı varken. Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) August 20, 2023

Selçuk Geçer

TCMB Kur Korumalı Mevduat KKM sınırlama ve Mevduat faizi kararının deşifresi. YA YÜKSEK FAİZ !!! YA YÜKSEK KUR !!! Bu arada düşük politika faizi aldatmacasına devam !!!

Merkez Bankası "Bankalara TL'den KKM'ye geçmiş mevduat sahiplerini tekrar TL mevduatına geçmeye ikna edin" dedi Soru şu; Sizce bu operasyon faizi mi doları mı patlatır?