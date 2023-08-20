Yalova'da kaybolan öğretmen için arama çalışması başlatıldı

Bölgedeki aramalar sonuç vermeyince çalışma alanını genişleten ekipler, ormanlık alan ve Marmara Denizi'ne sahili olan bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

M.D'nin son olarak Armutlu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde görülmesi üzerine polis, AFAD ekibi ve İHH gönüllülerinin desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Bursa'da yaşayan ve babasına misafirliğe geldiği belirtilen öğretmen M.D'den (42) 17 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net