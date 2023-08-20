Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

İPSALA SINIR KAPISI KAPATILDI

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.