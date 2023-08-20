Saman balyası yüklü araçta çıkan yangın ormana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına hava destelikli müdahale sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 17:49, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 17:51
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 110 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.