Çeşme'deki silahlı kavgada 12 yaralıdan 11'i, taburcu edildi

Olay, 18 Ağustos gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 3 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 10 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın, kurtarılamadı. Yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı. 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi.

Olayda yaralanan bir güvenlik görevlisi ile darp sonucu yaralanan 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.