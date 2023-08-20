Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Stresli geçen toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Hacı Bayram Tonbul kalp krizi geçirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 19:24, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 22:15
Yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Yoğun geçen görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı.
Memur-Sen'de toplu sözleşme görüşmelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul kalp krizi geçirdi. Tonbul'a 4 stent takıldı.