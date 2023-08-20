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Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler

Gaziantep'te bir hastanenin acil servisinde görevli doktor, hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda doktorla beraber bir güvenlik görevlisi ile bir yönetici de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan şiddet olayına ilişkin bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 20:10, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 22:12
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Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde bulunan bir hastanede iddiaya göre serum takarken başlayan sözlü kavga yerini kemerli kavgaya bıraktı.

Küfürler savuran saldırgan 20 yakınını yanına alarak doktora ve yanında bulunan görevlilere saldırdı. Olayda acil doktoru Asadullah Beğoglu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.

"BAŞINDA YAKLAŞIK 15 DİKİŞ VAR"

Dövülen doktor hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa, "Saat gece 11 sıralarında hastanemize çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık. Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış. Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorum şu anda yoğun bakımda başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Beyin travması şikayetiyle üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ne gerekiyorsa onun yapılması lazım" diye konuştu.

'Gaziantep'te hasta yakınları hastaneyi bastı, 1 doktor ağır yaralı'

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