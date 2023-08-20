Freni boşalan tur minibüsü ağaca çarptı; 5'i turist 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Derbent Mahallesi Atıf Erkçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 34 BHS 813 plakalı minibüs, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'na indiği sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada tur minibüsünün içerisindeki Suudi Arabistan uyruklu A.W ,A.N., A.A., A.A., A.A. ile sürücü H.D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.