Milli güreşçi Alperen Berber, dünya şampiyonu

Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Memur-Sen'de, toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Tonbul, kalp krizi geçirdi
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Orman yangını nedeniyle OHAL ilan edildi! Sınır Kapısı kapatıldı
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın KKM Kararı: Ekonomistler ne diyor?
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
İstanbul'da kreş ve anaokulu ücretleri, Dünya üniversiteleriyle yarışıyorlar!
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Destekleme ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu yayımlandı işte açılacak dersler
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
Müzakere süreci sona eriyor: Anlaşma sağlanamazsa ne olacak?
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi tümden değiştirildi
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi tümden değiştirildi
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı
Okula başlama maliyeti yüzde 126 arttı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
ALES/2 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor
Otomotiv sektöründe taşlar yerine oturmaya başlıyor
Otomotiv sektöründe taşlar yerine oturmaya başlıyor
KDK'dan KYK yurtlarındaki misafir engelli öğrencilere yönelik tavsiye kararı
KDK'dan KYK yurtlarındaki misafir engelli öğrencilere yönelik tavsiye kararı
Gelecek hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek
Gelecek hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek
Bakanlıktan 'sanal dünya' uyarısı: Çocukları yalnız bırakmayın
Bakanlıktan 'sanal dünya' uyarısı: Çocukları yalnız bırakmayın
Memur ve emekliye hakem yolu göründü
Memur ve emekliye hakem yolu göründü
Ev sahipleri kira tedbirlerini böyle deliyor: Paylaşımlı ev
Ev sahipleri kira tedbirlerini böyle deliyor: Paylaşımlı ev
3600 ek göstergede tarih belli oluyor! İşte düzenlemenin detayları
3600 ek göstergede tarih belli oluyor! İşte düzenlemenin detayları
İki bakanlıktan ortak çalışma: Okul bahçelerinde tarım ve hayvancılık
İki bakanlıktan ortak çalışma: Okul bahçelerinde tarım ve hayvancılık
Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
YÖK Başkanı: YKS kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8
YÖK Başkanı: YKS kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8
'Enflasyon, 2025-2026'da inşallah istediğimiz seviyeye inecek'
'Enflasyon, 2025-2026'da inşallah istediğimiz seviyeye inecek'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
'Yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin neredeyse dönüşmesi gerekiyor'
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
KDK: Önceki kullanıcının kaçak elektrik cezası, yeni kullanıcıdan alınamaz
Ana sayfaHaberler Spor

Milli güreşçi Alperen Berber, dünya şampiyonu

Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Alperen Berber, altın madalya kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2023 21:28, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2023 21:29
Yazdır
Milli güreşçi Alperen Berber, dünya şampiyonu

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber, finalde İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'daki organizasyonda Alperen, grekoromen stil 82 kilo finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonun son gününde ayrıca grekoromen stilde 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda da Muhammed Ali Göçmen bronz madalya elde etti.

Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber