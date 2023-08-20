12 Dev Adam Olimpiyat şansını kaybetti
A Milli Takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'a 84-71 mağlup olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkını kaybetti.
İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde A Milli Takım Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan'la karşılaştı.
Hırvatistan, mücadelenin ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlarken devreye 48-29'luk üstünlükle girdi.
Türkiye,üçüncü çeyreğe iyi başlayıp farkı azaltırken çeyreği Hırvatistan 55-69 önde tamamladı.
Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü sürdüren Hırvatistan, sahadan 84-71 galip ayrılarak FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla A Milli Takım, elemelere katılım şansını kaybetti.
FIBA Olimpiyat Ön Elemeleleri'nde C Grubu'nda yer alan Türkiye, İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşmıştı. Milli takım gruptaki 3 maçını da kazanarak yarı finale yükselmiş ve İsveç'le eşleşmişti.
Millier, yarı finalde İsveç ile karşı karşıya gelirken sahadan 105 - 84 galip ayrılıp adını finale yazdırmıştı.
D Grubu'nda yer alan Hırvatistan ise grubunu lider tamamlayıp yarı finalde Ukrayna'yı mağlup etmişti.
Olimpiyat Elemeleri ne zaman?
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları için eleme turnuvası 2-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Olimpiyatlar ise 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
🇹🇷 Teşekkürler Milli Takım! 👏TBF (@TBF) August 20, 2023
🇹🇷 Türkiye 71 - 84 Hırvatistan 🇭🇷
Müthiş mücadeleye sahne olan maçta ortaya koydukları güzel oyun için A Erkek Milli Takımımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/p9tfMpMwTP