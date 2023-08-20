Kardeşlerin arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık arazisinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Tepeköy'de S.K. (59) ile ağabeyi H.K. (63) arasında fındık bahçesindeki arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre S.K., kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçmeye çalışan ağabeyi H. K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. ağabeyini silahla vurdu.

Tartışma esnasında yanlarında bulunan yeğeni K.K'yı da (43) başına silahın kabzasıyla vurarak yaralayan S.K. olay yerinden kaçtı.

H.K, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

S.K, yapılan aramalar sonucunda köydeki bir arazide biri ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı.