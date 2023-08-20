Beşiktaş Belediyesi'nde Başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu,kalp krizi geçirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Akpolat, "Değerli ağabeyim, yol arkadaşım, Belediye Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nu kaybettik. Tarifsiz bir üzüntü içerisindeyim. Beşiktaş'a ve İstanbul'a 33 yıl boyunca vermiş olduğu sayısız hizmeti hep hatırlanacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu'nun cenazesi 21 Ağustos Pazartesi saat 15.00'te Beşiktaş Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Giresun Şebinkarahisar'da son yolculuğuna uğurlanacak.