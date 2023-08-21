Çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri anaokullarında ve anasınıflarında öncelikli olarak staj yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 08.08.2023 tarih ve 81169041 sayılı yazında "...yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri dikkate alınarak Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin yapmak zorunda oldukları işletmelerde beceri eğitimi veya staj çalışmalarında işletme koşullarının uygunluğu dikkate alınarak okul öncesi eğitim kurumlarında görevli (kadrolu/sözleşmeli) alanında öğretmen bulunması koşulu ile Bakanlığımıza bağlı resmi anaokulu ve ana sınıflarına öncelik verilmek üzere planlama yapılması hususunda" açıklamalarına yer verilerek çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin anaokullarında ve ana sınıflarında öncelikli olarak staj yapabileceklerini açıkladı.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR