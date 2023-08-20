Beşiktaş, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. 12. dakikada Omar Colley'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 önde götüren Siyah-beyazlılar, 90+4'te rakip takımdan Romero'nun penaltıdan attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Pendikspor'u konuk etti.
İlk yarı
9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü.
79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti.
90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.