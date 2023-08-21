21 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
21 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak.
(Düsseldorf/18.00)
2- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sürecek. Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide yarı final yarışına çıkacak.
(Budapeşte/19.40)
3- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Yılport Samsunspor-Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Samsun/İstanbul/21.00)
4- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, Eyüpspor-Kocaelispor maçıyla sona erecek.
(İstanbul/21.00)