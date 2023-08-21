AK Parti Bartın İl Başkanı Arslan'ın trafik kazasında ölen oğlu defnedildi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ş.G'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobil ile Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, dün Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpışmıştı. Kazada Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralanmıştı.

Baba Yaşar ile anne Semra Arslan evin önünde taziyeleri kabul etti, burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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