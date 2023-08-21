İstanbul'da kira fiyatları kontrolden çıktı

İstanbul'da lüks sitelerde ara kat dairelerin bir aylık kirası 300-400 bin TL'lere çıktı. Son dönemde gündeme gelen bir ilan ise herkesi şaşırttı. Teşvikiye'de 7+1 dairenin kirası 650 bin TL'den verildi. Satılık fiyatı 250 milyon TL olan evin 6 aylık kirasıyla herhangi başka bir semtten bir ev almak ise mümkün.

BOĞAZ HATTINDAKİ LÜKS SİTELERDE 3+1 KİRALIK DAİRE EN AZ 100 BİN TL

Boğaz hattındaki lüks sitelerde 3+1'lik kiralık daireler de artık 3 haneli rakamlara ulaşmış durumda. Söz konusu sitelerde aylık kiralar en az 100 bin TL oldu. Üstelik bu fiyatlar; müstakil, havuzlu, bahçeli villalar için geçerli değil.

100 METRE KAREDE 16 BİN TL'YE ULAŞTI

Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıbaş Başaran Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "İstanbul'da kira fiyatları 100 metre karede 16 bin TL'ye ulaştı. Talep var ve işlem de görüyor. Sahil bandında ve özel bir site içerisindeyse rakamlar 300-400 bin TL'yi buluyor" diye konuştu.