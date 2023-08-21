Otobüs kazasında ölen 12 kişinin kimlikleri belli oldu

Sivas'tan İstanbul istikametine gitmekte olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.

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