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Motorine yine zam geliyor

Seçimden sonra 19 lira 80 kuruş zam gelen motorine geçen hafta 1 lira 55 kuruş indirim yapılmıştı. Motorine bu gece yarısı yine zam var.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 10:00, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 10:02
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Motorine yine zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde 1 lira 52 kuruş indirim yapılan motorine yeniden zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine 22 Ağustos salı günü pompaya yansıyacak şekilde 1 lira daha zam gelecek. Böylece motorine 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminden sonra gelen zamların toplamı 20 liraya yaklaşacak.

Zamlı motorin fiyatları kaç lira olacak?
Bu gece yarısı gelecek 1 liralık zammın ardından İstanbul'da motorinin fiyatı 36,84 liradan 37.84 liraya çıkacak Motorinin litresi Ankara'da 37,37 liradan 38.37 liraya, İzmir'de ise 37,45 liradan 38.45 liraya yükselecek.

Motorine zamların ardı arkası kesilmedi
Motorine önce Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 2,05 liradan 7,52 Türk Lirası'na (TL) çıkarılmasının ardından 6 lira zam gelmişti. Ardından da sırasıyla 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk, 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruşluk, 1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruşluk, 11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruşluk zamlar yapılmıştı. Son olarak ise 18 Ağustos'ta 1 lira 52 kuruş indirim yapıldı.

Seçimden sonra 19 lira 30 kuruş zam

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 17 lira 95 kuruş, motorine de yaklaşık 18 lira 30 kuruş zam geldi. Bu geceki zamla birlikte motorine toplamda 19 lira 30 kuruş zam yapılmış olacak.

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