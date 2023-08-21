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Şekere kademeli zam devam ediyor

Türkşeker, Mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden ardı ardına iki zam daha yapıyor. KDV hariç 24 TL'den sattığı şekerin toptan fiyatını 25 TL'ye çıkaran Türkşeker, 1 Eylül itibariyle de fiyatı 27 TL'ye yükseltecek.

Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 10:20, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 10:20
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Şekere kademeli zam devam ediyor

Bloomberght'den İrfan Donat'ın haberine göre; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor.

Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

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