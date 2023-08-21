Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeki yangın söndürüldü

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

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