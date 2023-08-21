Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeki yangın söndürüldü
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 11:46, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 12:14
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.