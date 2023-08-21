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Dinlenme tesisinde 'ücretsiz yemek' kavgası: 6 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası otobüs şoförü A.K. ile para ödemeden yemek yemek istediği lokantadaki çalışanlar arasında tartışma çıktı. Olaya, aralarında A.K.'nin akrabalarının da olduğu yolcuların da karışmasıyla birlikte, tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 12:25, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 13:19
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Olay, 16 Ağustos günü öğle saatlerinde Bozkurt ilçesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Aydın-Adıyaman seferini yapan özel bir firmaya bağlı yolcu otobüsü, dinlenme tesisinde mola verdi. İddiaya göre; otobüs şoförü A.K., mola verdiği tesisin lokantasına girip, müşteri getirdiğini, bu nedenle yemeği ücretsiz yemek istediğini söyledi. İş yeri çalışanları tarafından bu teklifi reddedilen A.K., kadın çalışanlara küfür ve hakaret etti. Olayı gören diğer çalışanlar ise duruma müdahale edip, A.K.'yi tesisten çıkardı. Bu sırada aralarında A.K.'nin akrabalarının da olduğu otobüs yolcuları tesisin lokantasına gitti. Çalışanlarla, otobüs yolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iş yeri çalışanlarından 6'sı çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otobüsteki 20 yolcu gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 çalışan olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alıp, kendilerine saldırdıklarını ileri sürdükleri kişiler hakkında polise şikayetçi oldu. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

'TESİSTEKİ BİR HEYKELLE USTAMIZIN BAŞINI YARALADILAR'

Tartışmanın para ödemeden yemek yemek isteyen şoförün bu talebinin geri çevrilmesi nedeniyle başladığını söyleyen tesis sahibi Birol Konak, "Mola için tesisimizde duran şoförün ücretsiz yemek yeme teklifi çalışanlarımız tarafından kabul edilmeyince küfür ve hakaret etmeye başlıyor. Bunun üzerine diğer çalışanlar şoförü dışarı çıkarıyor. Ardından toplu olarak geliyorlar ve arkadaşlarımıza 'Sizi buraya gömeriz, kimse de çıkaramaz' deyip, küfredip, saldırıyorlar. Olayda, tesisteki bir heykelle ustamızın başını yaraladılar. Oğlumun da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Eğer parasının olmadığını söyleseydi, ikram ederdik ama zorla ve tehditle bedava yemek istedi. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil. Kolluk kuvvetleri gereğini yaptı, teşekkür ediyoruz. Bu kişilerden şikayetçi olduk. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi.

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