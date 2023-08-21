Otoyolda araçların önünü kesen çocukların ailelerine işlem başlatıldı
Bayrampaşa Kaymakamlığı, otoyolda araçların önünü keserek durdurmaya çalışan çocukların aileleri hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 12:48, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 13:10
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "20 Ağustos'ta Bayrampaşa ilçesinde otoyolda araçların önünü kesmeye çalışan çocukların görüntüleri 'çocukların tehlikeli oyunu' başlığıyla çeşitli medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Görüntülerde yer alan çocukların aileleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi (aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali) gereği işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.