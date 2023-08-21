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81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verdi. Bakan Yumaklı, denetimlerin üç hafta süreceğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 15:23, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 15:33
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81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için denetimlerin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderdi.

21 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında lokanta, restoran, kafe ve otellerde denetimler yapılacak. Rutin denetimler de devam edecek.

"Şikayetleri ALO 174'e bildirin"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi yapıldığını, 18 bin 413 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirtti.

Yumaklı, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ALO 174 gıda hattına bildirmelerini istedi.

2023'te 8 bin 769 adet ceza uygulandı

Yumaklı, bakanlığın gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "

Bu resmi kontroller kapsamında 18 bin 413 adet idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilmiş, gıda işletmelerine 8 bin 769 adet idari para cezası uygulanmış, cumhuriyet savcılığına 122 adet suç duyurusunda bulunulmuştur

" dedi.

Rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca yoğun bir denetim faaliyeti başlattıklarını duyuran Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu denetimlerde, konularında uzman 7 bin 628 personelin görev alacağını bildirdi.

"Gerekli yaptırımlar uygulanacak"

Bakan Yumaklı, "Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu denetimlerin yanı sıra rutin denetimler de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından aralıksız sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

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