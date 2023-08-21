Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi.

Yeşilyurt köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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