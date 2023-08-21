Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz.

Yozgat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.

MACARİSTAN ZİYARETİ

Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

ERDOĞAN'DAN BM'YE 'PİLE' TEPKİSİ: MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Gerilim ve macera peşinde koşmadan dünya barışı derdindeyiz. Kimsenin toprağında, yer altı ve yer üstü zenginliği kaynağında gözümüz yok. Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC topraklarındaki fiziki müdahalesi bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir husustur. Uluslararası hukukla barışmayan bu tavırlar nedeniyle bölgede gerilim maalesef gerilimi tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İsminin hakkını vererek adadaki tüm hakların sorunlarına çözüm sunmalıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz. 2015 yılında devreye aldığımız su temin projesiyle, yeni Ercan Havalimanı'nı bu kapsamda sayabiliriz. KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu konuda yaptığı açıklamalar çok talihsiz. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz.

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke neredeyse Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ve barış umutlarının filizlenmesi için çaba harcayacağız. Çünkü biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

İKLİM KRİZİ

Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meselenin vehametini ortaya koyması açısından önemlidir. Ülkemizin iklim değişikliğinin sorunu olarak ortaya konan insan müdaalesinde neredeyse hiçbir katkısı yoktur. Buna rağmen uluslararası tüm toplantılarda taraf oldu. Sıfır Atık'tan yenilenebilir enerji projelerine kadar pek çok uygulamayla daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç açısında Avrupa 5'incisi dünya 12'ncisiyiz.

"Tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyorum"

Bireysel ve sanayide kullanılan su miktarını azaltmamız şarttır. Tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyorum.

Seçimler öncesinde de ekonomimizle ilgili aynı senaryolar kurulmuştur. Milyarlarca doları sektörden çekmek gibi sayısız oyun oynanmıştır. Ortaya çıkan ekonomik yük pek çok dengeyi sarsmıştır. Bugün Türkiye'nin ekonomide tabii ki sorunları var ama bu sorunları aşmak için programımız mevcuttur.

Türkiye ekonomisine faiz ve kur penceresinden bakan mandacı dayatmanın kodları çözülmüştür. Bu dayatma yatırım ve istihdamla kurulu bir yaklaşımla çözülecektir. Rezervlerdeki iyileşme alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor. Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olduğundan kimse şüphe etmesin.

Otomotiv sektöründeki fırsatçılara 211 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomobil balonu sönmeye başladı. Etkilerini yakında göreceğiz. Milletimizin malına kast eden aç gözlülere müsade etmeyeceğiz.

"Ekonomide önceliğimiz vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır"

Hayat pahalılığıyla mücadelemizi çift kulvarlı şekilde yürüteceğiz. Bugünkü toplantıda bu konudaki adımları değerlendirdik. Deprem yaralarını sarmak için artırdığımız vergiler, enflasyon üzerindeki baskı zamanla azalacaktır. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır.

Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını ve bize güvenmelerini bekliyoruz.