Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu

- Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan kadın öğretmen, gönüllü arama ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Misafirliğe geldiği babasının evinden 17 Ağustos günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesince kayıp ihbarı yapılan öğretmen M.D'ye (42), bölgedeki arama çalışmalarına katılan gönüllüler tarafından sağ ulaşıldı.

Olay yerine gelen ambulansla Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D, daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin bitkin halde bulduğu M.D'nin kaybolduğu günden itibaren ormanlık içerisinde ilerlemesi nedeniyle bitkin düştüğü değerlendiriliyor.

- Valilikten açıklama

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan M.D'nin, kısa bir süre önce tatil için Armutlu ilçesine geldiği ve 17 Ağustos'ta evden çıkarak geri dönmemesi üzerine 18 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, ihbar sonrasında AFAD, jandarma, polis ve sivil ekiplerden oluşan 122 kişilik ekip, 13 araç, 2 iz takip köpeği ve 2 dron ile havadan ve karadan yapılan arama faaliyetleri sonucu M.D'nin bugün bulunarak kontrol amaçlı hastanede müşahede altına alındığı kaydedildi.

- Olay

Bursa'da yaşayan ve babasına misafirliğe geldiği belirtilen 2 çocuk annesi öğretmen M.D'den (42) 17 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. M.D'nin son olarak Armutlu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde görülmesi üzerine polis, jandarma, deniz polisi, AFAD ekibi ve İHH gönüllülerinin desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.