Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 17:19, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0980
|27,0990
|27,1620
|27,1630
|Avro
|29,4590
|29,4600
|29,6080
|29,6090
|Sterlin
|34,4780
|34,5910
|34,6060
|34,7190
|İsviçre Frangı
|30,7430
|30,8130
|30,8540
|30,9130
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0680
|27,1180
|27,1320
|27,2120
|Avro
|29,4190
|29,4790
|29,5680
|29,6480
|Sterlin
|34,4180
|34,6180
|34,5460
|34,7560