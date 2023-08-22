Giresun'da 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı

N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Kılıç ile otomobildeki Halil Çırtlık, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hafif yaralanan tır sürücüsü, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastane altı kavşağında dün, Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil ile çarpışan tırın sürücüsü N.U, Görele Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net