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Şırnak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 19:59, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 19:43
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Şırnak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Merkeze bağlı Cudi Dağı bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle 5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangından zarar gören yaklaşık 10 dönüm alanda soğutma çalışması yapıldı.

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