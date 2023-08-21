Eğirdir Gölü'nde boğulduğunu zannettiği oğlunu sağ gören baba duygu dolu anlar yaşadı

Oğlunun sağ olduğunu gören babanın bu sıradaki duygu dolu anları vatandaş kamerasınca kaydedildi.

Eğirdir Gölü'ne serinlemek için giren 14 yaşındaki Yusuf Yiğit Özen'i bir süre göremeyen baba Murat Özen, oğlunu aramaya başladı. Oğlunun suda boğulduğunu düşünen Özen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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