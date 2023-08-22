İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 14:51, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 14:50
Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz, 3 ikmal aracı ile dozer sevk edildi.
Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.