Şırnak'ta kanser şüphesi bulunan kadın, ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi

Şırnak Devlet Hastanesine getirilen 57 yaşındaki S.B'nin yapılan tetkiklerde endometrium kanseri olduğu şüphesi üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

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