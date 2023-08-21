Sosyal medyada yabancı uyruklularla ilgili provokasyon yapan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri sosyal medya platformlarında yabancı uyruklu şahıslara yönelik provokasyon amaçlı afişli paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk etme veya aşağılama suçu işleyen yabancı uyruklu B.M'yi Gaziantep'te tespit etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri B.M'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.