Tokat'ta kayıp kişinin gölette cesedi bulundu

Gölette yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucunda AFAD ekipleri tarafından Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Olay yerine AFAD'a bağlı Su Altı Arama Timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ulaş köyünde, sabah evden ayrılan evli ve 3 çocuk babası Bilal Çağlar'dan (67) gün içinde haber alamayan yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

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