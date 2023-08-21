Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 23:25, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 23:15
Akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Buradaki müdahalelerin ardından Kaman'ın ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a götürüldü.