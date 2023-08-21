Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Buradaki müdahalelerin ardından Kaman'ın ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

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