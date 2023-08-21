BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı

2023 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklanmıştır.

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