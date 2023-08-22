Şanlıurfa'da hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 07:29, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 07:30
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpması sonucu 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Kocaali mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACN 244 plakalı hafif ticari araç, sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkandan çarptı.
Kazada Halide G, Fethi G, Abdullah B. ile Saliha B. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha B. kurtarılmadı.